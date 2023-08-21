«Остальные молчат»: Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США

Пушков: Вучич и Орбан не боятся говорить правду о влиянии США на Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не побоялись выступить против США с правдивыми высказываниями.

Пушков назвал Вучича и Орбана европейскими лидерами, говорящими правду «о последствиях нынешней политики США и Запада в целом для Европы и ее экономики». «Остальные молчат», - подчеркнул парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Орбан заявил, что украинский конфликт завершится, как только этого пожелают США. Как он считает, Киев уже потерял свой суверенитет, поскольку не обладает финансами, а также промышленностью и военным производством.

Тем временем, телеведущий США Такер Карлсон рассказал, что при встрече с Вучичем услышал от него о крахе европейской экономики из-за украинского конфликта. По его словам, этот конфликт усиливает всех, кто находится за пределами Европы.