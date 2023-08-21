WP: ситуация с наступлением Украины сложнее, чем ожидалось Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наступление украинских войск, которое повлекло за собой серьезные потери, проходит тяжелее, чем это планировалось. Об этом пишет журналист Ишан Тхарур для американской газеты The Washington Post.

«Были опасения, что оно будет проходить тяжело. Однако на практике все оказалось куда сложнее», — сказано в статье.

Отмечается, что союзники Киева становятся все более осмотрительными в своих высказываниях по поводу военных успехов Украины.

«Я говорил пару месяцев назад, что контрнаступление будет долгим, кровавым и медленным. Так и получилось: оно долгое, кровавое и медленное, очень тяжелая борьба», — приводится в публикации заявление председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли.

Как заявляет автор статьи, из-за отсутствия успехов, Киев будет вынужден решать конфликт дипломатическим путем.

Напомним, ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинские войска ждет разгром после провала наступления в Запорожье, отметив, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов и техники.

Тем временем группа конгрессменов США выступила против предоставления Украине очередного пакета военной помощи, указав на негативные прогнозы американской разведки по поводу наступления ВСУ.