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НовостиПолитика21 августа 2023 7:26

Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном в ДНР

Два населенных пункта находятся в серой зоне, отметил врио главы ДНР
Дарья ЧИПУРНАЯ
Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться на участке Старомайорского и Урожайного в ДНР

Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться на участке Старомайорского и Урожайного в ДНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки закрепиться в населенных пунктах на участника Старомайорское и Урожайное на Донецком направлении. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское - Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне", - сказал Пушилин, назвав южнодонецкое направление "самой горячей точкой" в зоне проведения спецоперации.

Врио главы ДНР добавили, что ВС России при поддержке артиллерии и авиации не позволяют ВСУ продвинуться и закрепиться на территориях, нанося противнику "достаточно серьезные потери".

Ранее KP.RU сообщил, что основная группировка ВСУ Урожайном была ликвидирована, а российские войска пресекли попытку украинских войск провести разведку в направлении Старомайорского.