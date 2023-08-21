Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться в Старомайорском и Урожайном в ДНР

Пушилин сообщил о попытках ВСУ закрепиться на участке Старомайорского и Урожайного в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки закрепиться в населенных пунктах на участника Старомайорское и Урожайное на Донецком направлении. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Противник продолжает попытки закрепиться на участке Старомайорское - Урожайное. По сути, сейчас эти два населенных пункта находятся в серой зоне", - сказал Пушилин, назвав южнодонецкое направление "самой горячей точкой" в зоне проведения спецоперации.

Врио главы ДНР добавили, что ВС России при поддержке артиллерии и авиации не позволяют ВСУ продвинуться и закрепиться на территориях, нанося противнику "достаточно серьезные потери".

Ранее KP.RU сообщил, что основная группировка ВСУ Урожайном была ликвидирована, а российские войска пресекли попытку украинских войск провести разведку в направлении Старомайорского.