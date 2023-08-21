Лавров заявил, что интересы Африки должны быть обеспечены в Совбезе ООН

Лавров считает, что интересы Африки должны быть обеспечены в СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Интересы стран Африки должны быть обеспечены в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для южноафриканского журнала "Убунту".

Глава МИД сообщил, что Россия последовательно выступает за упрочение позиций Африки в многополярном устройстве мира.

"Мы будем и далее поддерживать африканских друзей в их стремлении играть все более значимую роль в решении ключевых проблем современности", — написал Лавров, отметив, что это касается и процесса реформирования Совбеза ООН, где должны быть обеспечены законные интересы Африки.

Ранее Лавров сообщил, что на повестке дня стоит задача создания демократичного многополярного миропорядка. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия была и остается твердым сторонником многополярного мира.