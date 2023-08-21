МИД КНР опроверг информацию о поставках, якобы используемых в России для СВО

МИД КНР: Китай стремится к мирному решению конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что информация западных СМИ о поставках военной продукции в Россию не соответствует действительности.

Дипломат подчеркнул, что Китай на взаимовыгодной основе продолжит поддерживать торговые связи со всеми странами, включая Россию, однако не поставляет Москве продукцию, которая якобы может быть использована для производства вооружений для проведения спецоперации.

Также Вэньбинь подчеркнул, что Пекин стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта к диалогу по урегулированию украинского конфликта, однако Киев отказывается от этой возможности.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что при продолжении активных боевых действий украинские войска в скором времени могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.