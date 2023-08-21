Ганчев: российские войска успешно продвигаются у Синьковки под Купянском

Ганчев: российские войска ведут активные боевые действия у Синьковки под Купянском Фото: Александр КОЦ

Глава Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в районе населенного пункта Синьковка под Купянском российские войска ведут активные действия, в результате которых военные ВСУ покидают село.

“Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет”, — сообщил Ганчев РИА Новости.

Напомним, ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что в скором времени украинские войска могут потерять контроль Купянском в Харьковской области, а командование ВСУ пошло на “отчаянный шаг” и отправляет на это направление резервные силы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также недавно отмечал, что российские войска успешно продвигаются на Краснолиманском и Купянском направлениях, при этом противник теряет от 3 до 12 опорных пунктов каждый день.