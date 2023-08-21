Швеция не планирует поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen Фото: REUTERS

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм в данный момент не готов отправить Украине истребители JAS 39 Gripen.

“Швеция - географически большая страна, мы должны защищаться, и мы еще не входим в НАТО... Это баланс между тем, что мы можем выделить для них, и тем, что мы должны иметь сами”, — отметил политик в интервью телеканалу “TV4”.

Кристерссон добавил, что Швеция активно работает в коалиции с другими странами по вопросам поставок американских самолетов F-16. По его мнению, именно эти истребители смогут улучшить “летный потенциал Украины”.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине уже рассматривается теоретически.

В свою очередь Владимир Зеленский недавно сообщил, что достигнута договоренность с Нидерландами о поставках 42 истребителей F-16 Украине.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец ответил на главные вопросы об американских истребителях и рассказал, почему Зеленский так выпрашивал у НАТО эти самолеты и смогут ли они повлиять на ход конфликта на Украине.