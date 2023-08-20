Зеленский заявил, что Нидерланды передадут Украине 42 истребителя F-16 Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достигнута договоренность с Нидерландами о поставках 42 истребителей F-16.

«Сегодня делаем еще один шаг по усилению воздушного щита Украины. F-16», - написал украинский лидер в своих социальных сетях.

Он уточнил, что после тренировок украинских пилотов и инженеров страна получил 42 самолета.

Ранее Зеленский сообщил, что прибыл в Нидерланды для обсуждения вопросов о поставках истребителей F-16 с премьер-министром Марком Рютте. По словам главы Украины, на встрече также должны были затронуть тему Глобального саммита мира и его формулу мира.

Ранее ряд экспертов отмечали, что поставка украинской армии американских истребителей четвертого поколения F-16 не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине. Так, издание Politico со ссылкой на министра ВВС США Фрэнка Кендалла писало, что такое решение не приведет к существенному изменению в расстановке сил.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. РФ хочет остановить конфликт, но продолжают его западные страны, накачивая Киев всеми видами вооружения, объяснял российский лидер.