Киеву дают истребители F-16: повлияют ли на спецоперацию «атакующие соколы»

Штаты выпустили более 4600 таких самолетов, их массовое производство продолжается Фото: EAST NEWS

1. Что это за «птица» - F-16?

Американский F-16 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения. За свою легкость и маневренность он получил название Fighting Falcon ("атакующий сокол"). Истребители этой серии составляют основу военного парка США и других западных стран. Принят на вооружение в 1978 году. Машина получилась относительно недорогой в изготовлении и простой в обслуживании. На Западе F-16 считается лучшим среди аналогичных самолетов. У него мощный двигатель и хорошее соотношение тяги и веса.

Штаты выпустили более 4600 таких самолетов, их массовое производство продолжается.

F-16 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения Фото: REUTERS

Военное досье "КП"

Основные тактико-технические характеристики F-16

Экипаж – 1 человек;

Максимальная скорость – 2145 км/ч;

Дальность полета – 4000 км;

Максимальная высота полета – 18000 метров;

Боевой радиус – от 1361 до 1759 км.

Максимальный взлетный вес – от 17 до 21 т;

Общий вес боевой нагрузки – 5,42 т.

Вооружение:

Ракеты "воздух-воздух".

Ракеты "воздух-земля".

Шестиствольная 20-мм пушка на 511 снарядов.

Бомбы — корректируемые, корректируемые кассетные, свободно падающие.

Истребители F-16 нужны Киеву, для установления хотя бы относительного паритета в воздухе Фото: EAST NEWS

Недостатки

Основной недостаток F-16 – один двигатель. Попадание одной (даже маломощной) ракеты или "пучка" поражающих элементов в самолет - пиши пропало. Летчик вынужден покинуть машину - катапультироваться.

К тому же американский "сокол" заметно уступает в скорости более современным двухдвигательным истребителям.

2. Почему Зеленский так выпрашивал у НАТО эти самолеты?

Истребители F-16 нужны Киеву, для установления хотя бы относительного паритета в воздухе. Российские ВВС в небе над зоной СВО сейчас обладают почти полным превосходством. И это не позволяет ВСУ проводить давно и широко разрекламированное «контрнаступление". Зеленский выпрашивает F-16 у НАТО еще и потому, что для блока не будет большой потерей передача "вскладчину" Киеву нескольких десятков таких самолетов. Тем более, что в арсенале стран НАТО (даже без без учета Турции и США) - около 500 таких боевых истребителей.

Упор Зеленского на F-16 явно делается по подсказке и украинских и западных военных советников.

Американский «сокол» имеет боевой радиус полета (в зависимости от заправки и веса боевой нагрузки) до 1700 км, а расстояние от границ Польши до российского Донецка - около 1 000 км.

Основной недостаток F-16 – один двигатель Фото: EAST NEWS

3. Сколько Голландия и Дания могут дать таких истребителей? И не станет ли это лишь сигналом для начала поставок из других стран НАТО?

Голландия, похоже, может стать первой страной, которая отправит Киеву американские истребители.

По последним данным, в распоряжении ВВС этого государства боеготовых F-16 - более 50. Примерно такое же количество и у Дании. Вскладчину они собираются передать Киеву полсотни F-16. Ну а чтобы не было стонов о "разоружении" ВВС этих стран, США обещают им взамен поставить новые F-35 - самолеты следующего поколения.

Однако поставки Киеву, скорее всего, будут проводиться небольшим партиями. В НАТО наверняка понимают, что отправка на Украину 50 истребителей "скопом", приведёт к тому, что все они могут быть уничтожены российскими ракетами ПВО. А вот поставки "порциями" по 10-12 боевых самолётов и "рассеивание" их на нескольких военных аэродромах еще кое-как обеспечивают безопасность (да и то - до поры, до времени, пока они не будут обнаружены российской наземной, воздушной или космической разведкой).

Вероятность дополнительных поставок F-16 для Украины из других стран НАТО тоже достаточно высока. Тем более, если учитывать, что боевые самолеты других типов (в основном - еще советских) Украине уже давно поставляются. В Польше даже создан своего рода авиахаб, куда бывшие страны Варшавского договора сгоняли свои Су-24, МиГ-29 или Су-27.

Истребитель F-16 требует опытного пилота для сражения в воздухе с самолетами противника, а Украина пока таких специалистов не имеет Фото: EAST NEWS

4. Есть ли у Украины для этого летчики? Сколько их учить? И не окажутся ли за штурвалом поляки-американцы и т.д.?

Да, у Украины есть военные летчики, подготовленные для "работы" на боевых самолетах. Правда, уровень их профессионального мастерства очень разный. Есть те, которые участвовали в боях, есть и совсем зеленые, "не нюхавшие пороха". Около 40 из них сейчас проходят подготовку на F-16 на авиабазе Люк (штат Аризона). Если американцы будут прогонять их по полной программе, то для этого нужно больше года. Сначала 350 часов теории, потом часов 60 - тренажеры, потом обучение работе с оружием в небе (еще часов 20), ну а в конце - "собачий бой" - имитация реального боя с американским асом. Но уже обнаружились проблемы: американские инструкторы жалуются, что их украинские подопечные "тупые" по части английского языка. Потому программа обучения проваливается. А еще американские наставники украинцев признают, что даже после года обучения пилоты F-16 выйдут "сырыми". Ибо чтобы стать профи, нужно не 50, а 150-200 часов налета с выполнением задач, приближенных к реальной боевой обстановке. Потому нельзя исключать, что в каких-то F-16 крылом к рылу с украинцами будут находиться хорошо обученные американские, польские, датские или голландские пилоты.

К тому же в прессе США уже мелькнуло, что в F-16 могут быть посажены летчики частных военно-воздушных компаний США, таких как «Airborne Tactical Advantage Company» или «Draken International», пилоты которых имеют опыт полетов на некоторых типах этих машин.

Но есть и такие суждения: мол, как Европа, так и США, не будут бросать своих опытных летчиков в небо Украины, где им придётся столкнутся не только с различными российскими ПВО, но и с опытными русскими пилотами, которые имеют астрономическое число вылетов, а многие еще и прошли сирийскую военную компанию.

Истребитель F-16 требует опытного пилота для сражения в воздухе с самолетами противника, а Украина пока таких специалистов не имеет. Те редкие украинские летчики, которые появляются в зоне СВО на МиГ-29, при виде российских МиГ-31 или СУ-27, пытаются избегать «воздушной драки».

B прессе США уже мелькнуло, что в F-16 могут быть посажены летчики частных военно-воздушных компаний Фото: EAST NEWS

5. Где могут базироваться эти F-16?

Наши военные эксперты считают, что аэродромы базирования таких самолетов будут в Польше, Румынии или Словакии. Почему? Понятно. Как можно ближе к полю боя. С учетом радиуса боевых возможностей. К тому все эти аэродромы уже давно прикрыты средствами ПВО. Безусловно, что какая-то часть F-16 будет прятаться в замаскированных ангарах украинских аэродромов. В ракетных ударах по некоторым из них (Староконстантинов, Жуляны) мы недавно поупражнялись с толстым, так сказать, намеком.

6. Есть ли у России способы нейтрализовать эту угрозу?

Давайте сразу отбросим такой "способ", как ракетно-бомбовые удары по польским, румынским или словацким аэродромам, на которых могут базироваться F-16. Это будет "царский подарок" для НАТО, который тут же расценит такие удары как нападение на блок и получит основания навалиться на Россию всем своим "террористическим колхозом". Ну и что же получается? F-16, вооруженные ракетами и бомбами будут спокойно взлетать с польских, румынским или словацких аэродромов, наносить удары по нашим позициям и драпать назад? А вот тут и напрашивается первый способ - с помощью российских истребителей надо плотно встречать воздушных стервятников уже на границе с Украиной. Поставить заслон. Еще один способ - держать на мушке наших систем ПВО С-300, С-400, С-500, С-350 вражьи самолеты. Ну и, конечно, на других рубежах вводить в дело комплексы "Тор", "Бук", "Оса", "Панцырь" и вдобавок - другие мобильные или переносные зенитные ракетные комплексы.

7. Как повлияет "накопление" F-16 на ход СВО?

Конечно, чем больше будет F-16 в небе Украины, тем интенсивней придется нам задействовать "противоядие" - средства ПВО и истребители. Это будет серьезное воздушное противостояние, к которому нам надо готовиться уже сегодня. Недавнее поступление партии новейших российских истребителей и систем ПВО на вооружение ВКС РФ - верный признак того, что такая подготовка уже идет. Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл недавно признался, что вооружить Киев боевыми самолетами – приоритет для Вашингтона, но F-16 все равно не смогут коренным образом переломить ситуацию на поле боя.

8. А если в небе Украины сойдутся F-16 и наш МиГ-31, кто круче?

За время эксплуатации наш самолет прошел множество модификаций, которые изменили его боевые качества до неузнаваемости. Сейчас ВКС России насчитывают более 500 единиц МиГ-31.

Истребитель МиГ-31 имеет более мощную шестиствольную пушку калибром в 23 мм, по сравнению с F-16 с его 20 мм. Однако, у американского истребителя в полтора раза больше боезапас в 511 снарядов.

Американский F-16 оснащен типами ракет "воздух-воздух" только малой и средней дальности, которые способны поражать цели до 100 км, а российский МиГ-31 имеет четыре управляемые ракеты Р-60М еще и большой дальности.

F-16 имеет достаточно скромную максимальную сверхзвуковую скорость в 2178 км/ч на высоте 12 200 метров, в отличии от МиГ-31, который может достигать скорости 3600 км/ч с потолком полета в 21 500 метров. Практический потолок высоты F-16 - 15 240 метров.

Российский МиГ-31 имеет боевой радиус полета (туда и обратно) в 720 км, без дополнительных баков топлива, а F-16, с модификацией «Блок 50» и выше, умеет летать на 1565 км с дополнительными баками топлива.

Практическая дальность (только туда) F-16 составляет 4472 км с доп. баками, а МиГ-31 с доп. баками в 3000 км. Однако российский истребитель может заправляться в воздухе, увеличивая дальность полета до 5 000 км.

Новые модификации Миг-31 имеют на своем вооружении аэробаллистическую ракету «Кинжал» (воздух-поверхность) с радиусом действия более 2000 км, а на F-16 можно установить тактические ракеты AGM-65 «Maverick» воздух-поверхность. С дальностью... 30 километров.

Натовский истребитель имеет небольшую скорость по сравнению и с нашим тяжелым Су-27 любой модификации. Такая скромная скорость, оставляет мало шансов при столкновении в небе с российскими ВКС.

А к тому же отсутствие на борту F-16 ракет большой дальности "воздух-воздух", не позволяет ему поражать цели на большом расстоянии. А если опять-таки учитывать, что этот самолет под "присмотром" наших ПВО будет прилетать в зону СВО из Польши, Румынии или Словакии, у него будет много "шансов" не вернуться домой...

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