Киеву дают истребители F-16: повлияют ли на спецоперацию «атакующие соколы»

Штаты выпустили более 4600 таких самолетов, их массовое производство продолжается
Фото: EAST NEWS
Американский F-16 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения. За свою легкость и маневренность он получил название Fighting Falcon ("атакующий сокол"). Истребители этой серии составляют основу военного парка США и других западных стран. Принят на вооружение в 1978 году. Машина получилась относительно недорогой в изготовлении и простой в обслуживании. На Западе F-16 считается лучшим среди аналогичных самолетов. У него мощный двигатель и хорошее соотношение тяги и веса.
Штаты выпустили более 4600 таких самолетов, их массовое производство продолжается.
F-16 – это многоцелевой истребитель четвертого поколения
Фото: REUTERS
Основные тактико-технические характеристики F-16
Экипаж – 1 человек;
Максимальная скорость – 2145 км/ч;
Дальность полета – 4000 км;
Максимальная высота полета – 18000 метров;
Боевой радиус – от 1361 до 1759 км.
Максимальный взлетный вес – от 17 до 21 т;
Общий вес боевой нагрузки – 5,42 т.
Вооружение:
Ракеты "воздух-воздух".
Ракеты "воздух-земля".
Шестиствольная 20-мм пушка на 511 снарядов.
Бомбы — корректируемые, корректируемые кассетные, свободно падающие.
Истребители F-16 нужны Киеву, для установления хотя бы относительного паритета в воздухе
Фото: EAST NEWS
Недостатки
Основной недостаток F-16 – один двигатель. Попадание одной (даже маломощной) ракеты или "пучка" поражающих элементов в самолет - пиши пропало. Летчик вынужден покинуть машину - катапультироваться.
К тому же американский "сокол" заметно уступает в скорости более современным двухдвигательным истребителям.
Истребители F-16 нужны Киеву, для установления хотя бы относительного паритета в воздухе. Российские ВВС в небе над зоной СВО сейчас обладают почти полным превосходством. И это не позволяет ВСУ проводить давно и широко разрекламированное «контрнаступление". Зеленский выпрашивает F-16 у НАТО еще и потому, что для блока не будет большой потерей передача "вскладчину" Киеву нескольких десятков таких самолетов. Тем более, что в арсенале стран НАТО (даже без без учета Турции и США) - около 500 таких боевых истребителей.
Упор Зеленского на F-16 явно делается по подсказке и украинских и западных военных советников.
Американский «сокол» имеет боевой радиус полета (в зависимости от заправки и веса боевой нагрузки) до 1700 км, а расстояние от границ Польши до российского Донецка - около 1 000 км.
Основной недостаток F-16 – один двигатель
Фото: EAST NEWS
Голландия, похоже, может стать первой страной, которая отправит Киеву американские истребители.
По последним данным, в распоряжении ВВС этого государства боеготовых F-16 - более 50. Примерно такое же количество и у Дании. Вскладчину они собираются передать Киеву полсотни F-16. Ну а чтобы не было стонов о "разоружении" ВВС этих стран, США обещают им взамен поставить новые F-35 - самолеты следующего поколения.
Однако поставки Киеву, скорее всего, будут проводиться небольшим партиями. В НАТО наверняка понимают, что отправка на Украину 50 истребителей "скопом", приведёт к тому, что все они могут быть уничтожены российскими ракетами ПВО. А вот поставки "порциями" по 10-12 боевых самолётов и "рассеивание" их на нескольких военных аэродромах еще кое-как обеспечивают безопасность (да и то - до поры, до времени, пока они не будут обнаружены российской наземной, воздушной или космической разведкой).
Вероятность дополнительных поставок F-16 для Украины из других стран НАТО тоже достаточно высока. Тем более, если учитывать, что боевые самолеты других типов (в основном - еще советских) Украине уже давно поставляются. В Польше даже создан своего рода авиахаб, куда бывшие страны Варшавского договора сгоняли свои Су-24, МиГ-29 или Су-27.
Истребитель F-16 требует опытного пилота для сражения в воздухе с самолетами противника, а Украина пока таких специалистов не имеет
Фото: EAST NEWS
Да, у Украины есть военные летчики, подготовленные для "работы" на боевых самолетах. Правда, уровень их профессионального мастерства очень разный. Есть те, которые участвовали в боях, есть и совсем зеленые, "не нюхавшие пороха". Около 40 из них сейчас проходят подготовку на F-16 на авиабазе Люк (штат Аризона). Если американцы будут прогонять их по полной программе, то для этого нужно больше года. Сначала 350 часов теории, потом часов 60 - тренажеры, потом обучение работе с оружием в небе (еще часов 20), ну а в конце - "собачий бой" - имитация реального боя с американским асом. Но уже обнаружились проблемы: американские инструкторы жалуются, что их украинские подопечные "тупые" по части английского языка. Потому программа обучения проваливается. А еще американские наставники украинцев признают, что даже после года обучения пилоты F-16 выйдут "сырыми". Ибо чтобы стать профи, нужно не 50, а 150-200 часов налета с выполнением задач, приближенных к реальной боевой обстановке. Потому нельзя исключать, что в каких-то F-16 крылом к рылу с украинцами будут находиться хорошо обученные американские, польские, датские или голландские пилоты.
К тому же в прессе США уже мелькнуло, что в F-16 могут быть посажены летчики частных военно-воздушных компаний США, таких как «Airborne Tactical Advantage Company» или «Draken International», пилоты которых имеют опыт полетов на некоторых типах этих машин.
Но есть и такие суждения: мол, как Европа, так и США, не будут бросать своих опытных летчиков в небо Украины, где им придётся столкнутся не только с различными российскими ПВО, но и с опытными русскими пилотами, которые имеют астрономическое число вылетов, а многие еще и прошли сирийскую военную компанию.
Истребитель F-16 требует опытного пилота для сражения в воздухе с самолетами противника, а Украина пока таких специалистов не имеет. Те редкие украинские летчики, которые появляются в зоне СВО на МиГ-29, при виде российских МиГ-31 или СУ-27, пытаются избегать «воздушной драки».
B прессе США уже мелькнуло, что в F-16 могут быть посажены летчики частных военно-воздушных компаний
Фото: EAST NEWS
Наши военные эксперты считают, что аэродромы базирования таких самолетов будут в Польше, Румынии или Словакии. Почему? Понятно. Как можно ближе к полю боя. С учетом радиуса боевых возможностей. К тому все эти аэродромы уже давно прикрыты средствами ПВО. Безусловно, что какая-то часть F-16 будет прятаться в замаскированных ангарах украинских аэродромов. В ракетных ударах по некоторым из них (Староконстантинов, Жуляны) мы недавно поупражнялись с толстым, так сказать, намеком.
Давайте сразу отбросим такой "способ", как ракетно-бомбовые удары по польским, румынским или словацким аэродромам, на которых могут базироваться F-16. Это будет "царский подарок" для НАТО, который тут же расценит такие удары как нападение на блок и получит основания навалиться на Россию всем своим "террористическим колхозом". Ну и что же получается? F-16, вооруженные ракетами и бомбами будут спокойно взлетать с польских, румынским или словацких аэродромов, наносить удары по нашим позициям и драпать назад? А вот тут и напрашивается первый способ - с помощью российских истребителей надо плотно встречать воздушных стервятников уже на границе с Украиной. Поставить заслон. Еще один способ - держать на мушке наших систем ПВО С-300, С-400, С-500, С-350 вражьи самолеты. Ну и, конечно, на других рубежах вводить в дело комплексы "Тор", "Бук", "Оса", "Панцырь" и вдобавок - другие мобильные или переносные зенитные ракетные комплексы.
Конечно, чем больше будет F-16 в небе Украины, тем интенсивней придется нам задействовать "противоядие" - средства ПВО и истребители. Это будет серьезное воздушное противостояние, к которому нам надо готовиться уже сегодня. Недавнее поступление партии новейших российских истребителей и систем ПВО на вооружение ВКС РФ - верный признак того, что такая подготовка уже идет. Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл недавно признался, что вооружить Киев боевыми самолетами – приоритет для Вашингтона, но F-16 все равно не смогут коренным образом переломить ситуацию на поле боя.
За время эксплуатации наш самолет прошел множество модификаций, которые изменили его боевые качества до неузнаваемости. Сейчас ВКС России насчитывают более 500 единиц МиГ-31.
Истребитель МиГ-31 имеет более мощную шестиствольную пушку калибром в 23 мм, по сравнению с F-16 с его 20 мм. Однако, у американского истребителя в полтора раза больше боезапас в 511 снарядов.
Американский F-16 оснащен типами ракет "воздух-воздух" только малой и средней дальности, которые способны поражать цели до 100 км, а российский МиГ-31 имеет четыре управляемые ракеты Р-60М еще и большой дальности.
F-16 имеет достаточно скромную максимальную сверхзвуковую скорость в 2178 км/ч на высоте 12 200 метров, в отличии от МиГ-31, который может достигать скорости 3600 км/ч с потолком полета в 21 500 метров. Практический потолок высоты F-16 - 15 240 метров.
Российский МиГ-31 имеет боевой радиус полета (туда и обратно) в 720 км, без дополнительных баков топлива, а F-16, с модификацией «Блок 50» и выше, умеет летать на 1565 км с дополнительными баками топлива.
Практическая дальность (только туда) F-16 составляет 4472 км с доп. баками, а МиГ-31 с доп. баками в 3000 км. Однако российский истребитель может заправляться в воздухе, увеличивая дальность полета до 5 000 км.
Новые модификации Миг-31 имеют на своем вооружении аэробаллистическую ракету «Кинжал» (воздух-поверхность) с радиусом действия более 2000 км, а на F-16 можно установить тактические ракеты AGM-65 «Maverick» воздух-поверхность. С дальностью... 30 километров.
Натовский истребитель имеет небольшую скорость по сравнению и с нашим тяжелым Су-27 любой модификации. Такая скромная скорость, оставляет мало шансов при столкновении в небе с российскими ВКС.
А к тому же отсутствие на борту F-16 ракет большой дальности "воздух-воздух", не позволяет ему поражать цели на большом расстоянии. А если опять-таки учитывать, что этот самолет под "присмотром" наших ПВО будет прилетать в зону СВО из Польши, Румынии или Словакии, у него будет много "шансов" не вернуться домой...
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