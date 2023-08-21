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НовостиПолитика21 августа 2023 11:22

Ганчев: 33 населенных пункта в Харьковской области находятся под контролем ВС РФ

Населенные пункты под Харьковом освобождены от ВСУ и их наемников, заявил глава администрации области
Дарья ЧИПУРНАЯ
Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области

Россия контролирует 33 населенных пункта в Харьковской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы (ВС) России в настоящий момент контролируют 33 населенных пункта в Харьковской области. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".

Ганчев заявил, что эти 33 населенных пункта освобождены от Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также от западных наемников.

Ранее издание Asia Times со ссылкой на комментарий американского журналиста сообщило, что ВСУ находятся в тяжелом положении под Харьковом. Украинская армия несет критичные потери в составе и технике, из-за чего вынуждена отправлять в бой резервы.

KP.RU также рассказал, что российские войска обратили украинских боевиков в бегство на Харьковском направлении. В Пентагоне пришли к выводу, что ВСУ не в силах противостоять российской армии и начали сдаваться в плен целыми подразделениями в составе до 200 человек.