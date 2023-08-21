Замглавы МО Украины Маляр: бригада ВСУ попала под авиаудар из-за публикаций СМИ

Минобороны Украины: ВКС России нанесли пять авиаударов по последней резервной бригаде ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр сообщила, что, благодаря публикации в иностранных СМИ о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, российские войска за сутки нанесли пять авиаударов по этому подразделению.

“Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки”, — написала Маляр у себя в телеграм-канале.

16 августа в журнале Forbes вышла статья о том, что командование ВСУ отправило на штурм населенного пункта Работино последнее крупное подразделение – 82 ДШБ, укомплектованную западной техникой.

Глава военно-технического центра “Царские волки” Дмитрий Рогозин подтвердил, что ВСУ пытаются прорваться в Работино и заходят в него с флангов, однако несут огромные потери в живой силе и технике.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что российские войска зачастую уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до приезда к передовой.