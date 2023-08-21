Число погибших в результате лесных пожаров на Гавайях выросло до 114 человек Фото: REUTERS

Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях достигло 114 человек, а еще 850 в данный момент числятся пропавшими без вести. Об этом рассказал мэр округа Мауи Ричард Биссен в видеообращении в своем аккаунте в социальной сети.

Он также подчеркнул, что в данный момент удалось опознать только 27 человек из числа погибших. По словам Биссена, в таком количестве пропавших без вести есть и «что-то положительное», поскольку в самом начале поисков их было более двух тысяч человек.

Ранее 18 августа власти округа сообщали о 106 погибших. Лесные пожары начались в регионе из-за сильного ветра, который образовался после урагана «Дора». Некоторые люди ради спасения начали нырять в океан, а сотни семей покинули свои дома, чтобы спастись от разрушительного огня.