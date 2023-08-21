Глава Роскосмоса Борисов надеется, что следующие миссии «Луны» будут успешными Фото: REUTERS

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов надеется на то, что новые лунные миссии будут успешными благодаря тому, что работы по проектам «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться.

«Я надеюсь, что будущие миссии «Луны» 26 ,27 и 28 пройдут уже успешно», - заявил глава госкорпорации в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться, благодаря чему можно будет достичь результатов, которых не удалось получить в ходе проекта «Луна-25».

Борисов добавил, что, несмотря на аварию станции, Россия смогла получить бесценный опыт перелета к естественному спутнику Земли, вывода аппарата на окололунную орбиту, а также проведения научных экспериментов.

Напомним, 20 августа станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование. Сообщалось, что выяснением причин произошедшего займется специально формируемая комиссия.

Сайт KP.RU писал, что главной целью экспедиций к естественному спутнику Земли является исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представлениям сосредоточены в полярных областях. После открытия запасов воды на Луне уже девять стран объявили о своих национальных программах колонизации естественного спутника Земли. Так, Китай и Россия вынашивают совместные планы создания обитаемой лунной базы в районе 2031-2035 годов.