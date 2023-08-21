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НовостиНаука21 августа 2023 16:04

Глава Роскосмоса Борисов надеется, что следующие миссии «Луны» будут успешными

Он пояснил, что работы по ним будут форсироваться
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава Роскосмоса Борисов надеется, что следующие миссии «Луны» будут успешными

Глава Роскосмоса Борисов надеется, что следующие миссии «Луны» будут успешными

Фото: REUTERS

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов надеется на то, что новые лунные миссии будут успешными благодаря тому, что работы по проектам «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться.

«Я надеюсь, что будущие миссии «Луны» 26 ,27 и 28 пройдут уже успешно», - заявил глава госкорпорации в эфире телеканала «Россия-24».

Он пояснил, что работы по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» будут форсироваться, благодаря чему можно будет достичь результатов, которых не удалось получить в ходе проекта «Луна-25».

Борисов добавил, что, несмотря на аварию станции, Россия смогла получить бесценный опыт перелета к естественному спутнику Земли, вывода аппарата на окололунную орбиту, а также проведения научных экспериментов.

Напомним, 20 августа станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование. Сообщалось, что выяснением причин произошедшего займется специально формируемая комиссия.

Сайт KP.RU писал, что главной целью экспедиций к естественному спутнику Земли является исследование запасов лунного льда. Его основные ресурсы по сегодняшним представлениям сосредоточены в полярных областях. После открытия запасов воды на Луне уже девять стран объявили о своих национальных программах колонизации естественного спутника Земли. Так, Китай и Россия вынашивают совместные планы создания обитаемой лунной базы в районе 2031-2035 годов.