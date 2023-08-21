Стало известно точное место падения станции «Луна-25»

Институт прикладной математики РАН установил точное место падения «Луны-25» Фото: REUTERS

Ученые Института прикладной математики РАН рассчитали точное место и время падения автоматической станции «Луна-25». Об этом говорится в сообщении учреждения.

«Математическое моделирование траектории движения космического аппарата «Луна-25», проведенное специалистами Баллистического центра ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, позволило определить время и место его встречи с Луной», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале института.

По данным ученых, станция упала в 14:58 по московскому времени в 42-километровый кратер Pontecoulant G, который находится в южном полушарии вблизи древнего цирка Понтекулан.

20 августа «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование.

По словам генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, двигатели станции в ходе коррекции орбиты проработали 127 секунд вместо запланированных 84, что стало основной причиной аварии. Глава госкорпорации отметил, что, несмотря на неудачу, Россия получила очень ценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. В Роскосмосе уточняли, что на нем изображен южный полярный кратер Зееман, который находится на обратной стороне Луны. Отмечалось, что этот уникальный объект не видно с Земли, но он вызывает большой интерес со стороны ученых.