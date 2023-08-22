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НовостиПолитика22 августа 2023 7:53

Захарова: Швейцария лишилась нейтралитета из-за присоединения к санкциям

Берн участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, заявила представитель МИД РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Захарова заявила, что Швейцария лишилась нейтралитета из-за антироссийских санкций

Захарова заявила, что Швейцария лишилась нейтралитета из-за антироссийских санкций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Присоединение Швейцарии к одиннадцатому пакету антироссийских санкций Евросоюза подтверждает факт отхода этой страны от принципов нейтралитета. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Берн в полном объеме участвует в "санкционной войне" коллективного Запада против России, открыто поддерживает преступный режим в Киеве, все более отчетливо дрейфует в сторону НАТО", - заявила Захарова.

Российский дипломат также выразила сожаление в связи с тем, что швейцарские власти выбрали такой путь, лишившись самобытного внешнеполитического преимущества, который обеспечивал стране самобытность и статус авторитетной площадки международной дипломатии.

Ранее KP.RU писал о том, что в конце июня вступил в силу одиннадцатый пакет санкций в отношении России. Под ограничения попали в том числе 87 предприятий российского ОПК.