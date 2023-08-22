Посол Украины Омельченко: Франция передала Киеву пробную партию ракет SCALP Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция передала Киеву первую пробную партию ракет класса «воздух — поверхность» SCALP. Об этом рассказал посол Украины в Париже Вадим Омельченко в интервью для украинского издания «Левый берег».

— Все ракеты SCALP, которые обещали передать французы в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была пробная. SCALP будут, поставки продолжаются, — заявил Омельченко.

Ранее стало известно, что Германия поставила Украине две пусковые установки для зенитных ракетных комплексов Patriot за неделю. Помимо этого Киев получил более шести тысяч боеприпасов калибра 155-миллиметров и еще несколько единиц военной техники.

При этом в ФРГ рассказали, что страна намеренно начала замедлять поставки оружия Украине после визита Владимира Зеленского в мае 2023 года. Некоторая из обещанной техники и вовсе не дошла до Украины.