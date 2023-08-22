Украина запретила иностранным журналистам поездки на линию соприкосновения Фото: REUTERS

Украина запретила иностранным журналистам находиться на линии соприкосновения, сообщают швейцарские СМИ.

Как передает издание Temps, нахождение журналистов в зоне спецоперации полностью запрещено, если они не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами. При этом директива об ограничении доступа вступила в силу без каких-либо предупреждений. Отмечается, что это связано с тем, что «на поле боя и в рамках наступления бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону».

Напомни, накануне стало известно, что наступление украинских войск, которое повлекло за собой серьезные потери ВСУ, проходит тяжелее, чем это планировалось. Союзники Киева становятся все более осмотрительными в своих высказываниях по поводу военных успехов Украины., сообщает The Washington Post.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинские войска ждет разгром после провала наступления в Запорожье, отметив, что Киев испытывает острую нехватку боеприпасов и техники.