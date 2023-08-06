Украина с начала СВО получила от Запада кредиты и гранты на 60 млрд долларов

Украина с начала спецоперации получила от стран Запада кредиты на 60 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные партнеры выделили Украине почти 60 миллиардов долларов в виде кредитов и грантов с начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года. Об этом заявил депутат парламента Украины Ярослав Железняк в Telegram.

«На этой неделе внешняя поддержка от международных партнеров достигла отметки 60 млрд долларов в бюджет», - сообщил Железняк.

По данным украинского депутата, больше всего денег в офис Зеленского поступило от США (20,43 млрд). Евросоюз выделил Киеву 19,39 млрд, а МВФ - 6,28 млрд американских долларов.

Ранее KP.RU рассказал, как Украина всё глубже погружается в долговую яму из-за расходов на ВСУ, которые, по словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, обходятся бюджету почти в 55 миллиардов долларов.

Американист Александр Домрин сообщил KP.RU, что реальная цифра финансовой поддержки Запада от Украины отличается от озвучиваемых данных киевским режимом. Так, на июнь 2023 года западные страны потратили на помощь Украине минимум 156 млрд долларов.