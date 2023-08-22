Посол Омельчук: Киев ведет переговоры с Францией о поставках дальнобойных ракет

Посол: Киев ведет переговоры с Парижем о поставках дальнобойных ракет и ПВО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Киев ведет переговоры с Францией о поставке ВСУ дальнобойных крылатых ракет и систем противовоздушной обороны.

“Если говорить о стратегических вещах, по которым мы сейчас ведем переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны”, — рассказал посол в интервью украинскому изданию “Левый берег”.

Также он отметил, что вопрос поставок запчастей для ремонта военной техники также активно обсуждается с Парижем. По его словам, Украина и Франция активно работает над этим решением, поскольку переданная ВСУ техника быстро изнашивается.

Ранее Омельченко подтвердил, что Франция передала Киеву первую пробную партию ракет класса “воздух — земля” SCALP и заявил, что поставки данного типа крылатых ракет от Франции продолжатся.

В свою очередь МИД России предупредил, что Франция своим решением о передаче Украине ракет SCALP сделала очередной шаг в сторону эскалации текущего конфликта.