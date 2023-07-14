Захарова назвала аморальным решение Парижа о поставке Киеву ракет SCALP

МИД РФ назвал передачу Украине ракет SCALP шагом к эскалации со стороны Франции Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России заявил, что Франция своим решением о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет SCALP сделала очередной шаг в сторону эскалации текущего конфликта.

“Таким образом, Париж целенаправленно и осознанно сделал еще один шаг в сторону эскалации украинского конфликта, подтвердил свою ставку на методичную и бесперебойную накачку киевских террористов все более смертоносными системами вооружения”, — следует из сообщения Марии Захаровой, опубликованного на официальном сайте МИД РФ.

Дипломат добавила, что Франция "поступает аморально, поддерживая оружием тех, кто прославляет нацистов, и сам исповедует фашистскую логику".

В ведомстве подчеркнули, что Москва категорически не приемлет позицию союзников Киева, считающих продолжение поставок киевскому режиму оружия и боеприпасов шагом, приближающим к дипломатическому урегулированию конфликта.

Напомним, с 11 по 12 июля в Вильнюсе проходил саммит военного блока НАТО, одной из главных тем которого было предоставление Украине военной помощи. В преддверии саммита президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о решении передать Киеву дальнобойные крылатые ракеты SCALP.

Лидер французской партии правых взглядов "Национальное объединение" Марин Ле Пен также возмутилась подобным решением, назвав эту инициативу безответственным шагом президента Франции и призвав власти страны сконцентрироваться на дипломатическом урегулировании конфликта.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Россия способна противостоять этой угрозе.