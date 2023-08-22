Африканский союз приостановил деятельность Нигера в организации Фото: REUTERS

Африканский союз принял решение о приостановке деятельности Нигера в организации. Это решение должно вступить в силу с 22 августа 2023 года. Об этом решении рассказали на телеканале Al Arabiya.

Напомним, что ранее стало известно, что делегация Экономического сообщества стран Западной Африки покинула Нигер после неудачных переговоров с мятежниками, осуществившими государственный переворот в республике.

В ходе диалога с делегацией, командующий мятежниками Абдурахман Тчиани отказался освободить свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Уже 21 августа стало известно, что некоторые из стран-участниц ЭКОВАС начали вести активную подготовку на своих военных аэродромах. Предположительно они готовятся к возможному военному вторжению на территорию Нигера. На данный момент более подробной информации о подготовке нет, как и списка стран, где уже началась подготовка.