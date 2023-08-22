Банк России выпустил золотые и серебряные монеты «Белка обыкновенная», фото: Банк России

Банк России выпустил в обращение новые, памятные монеты, из серии «Сохраним наш мир». Они получили общее название «Белка обыкновенная», так как на каждой монетке изображены белки. Изготовлены они из серебра и золота, а крупнейший номинал составил 10 тыс. рублей, о чём сообщили в пресс-службе банка.

«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — уточнили в пресс-службе.

Всего выпускается три золотые монеты номиналом 50, 100 и 10 тыс. рублей, и три серебряные, номиналом 3, 25 и 100 рублей. Тираж самой дорогой монетки составил 50 штук, а самой дешёвой - 5 тыс. штук.

Ранее KP.RU сообщил, что Центробанк утвердил логотип нового типа валюты в России - цифрового рубля. Основные цвета - белый и кораллово-алый.