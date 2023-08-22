Экс-офицер армии США Дэвис: С-400 быстро сожгут украинские истребители F-16 Фото: REUTERS

Бывший офицер армии США Дэниел Дэвис заявил, что американские истребители F-16 не изменят ход конфликта на Украине, поскольку данные самолеты уязвимы для российских систем ПВО.

“Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35”, — написал эксперт в статье для 19Fortyfive.

Дэвис уточнил, что сам по себе F-16 достаточно надежный истребитель, однако без интеграции в качественную сеть противовоздушной обороны потенциал машины раскрыть невозможно.

Также он отметил, что американские самолеты требуют дорогого обслуживания и качественной инфраструктуры, а контрмеры российской армии будут крайне эффективными против данного типа машин.

Напомним, военный аналитик Майкл Пек давно отмечал, что Россия может уничтожить украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему американских истребителей F-16.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что поставкой Киеву американским самолетов НАТО просто “избавляется от хлама” и за счет Украины проводит перевооружение собственных войск.