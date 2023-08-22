Силуанов: страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару.

Глава Минфина напомнил, что в настоящее время упор в торговых отношениях между государствами делается на расчеты в национальных валютах.

«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчетных систем. Это может быть расчетная единица для стран — членов БРИКС. Не то, что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару», - пояснил Силуанов телеканалу CGTN.

Введение единой валюты БРИКС комментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он пояснял, что большое количество государств тяготеют к траектории на использование национальных валют во взаимных расчетах. По его словам, экспертные обсуждения о возможности и целесообразности введения единой валюты какого-либо объединения, естественно, ведутся.

Ранее глава банка развития БРИКС Дилма Руссефф заявила, что новое финансовое учреждение со временем должно стать важной кредитной организацией для развивающихся стран и формирующихся рынков. Она также отметила, что местные валюты стран не являются альтернативой доллару, но их можно назвать альтернативой однополярной системе, которую БРИКС и намерен делать многополярной.