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НовостиПолитика22 августа 2023 13:47

Делегация министерства обороны России прибыла в Ливию

В ходе визита планируется обсудить борьбу с международным терроризмом
Екатерина КОСОБОКОВА
Делегация министерства обороны России прибыла в Ливию

Делегация министерства обороны России прибыла в Ливию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация министерства обороны России прибыла в Ливию, где планируется обсудить перспективы взаимодействия в области борьбы с международным терроризмом. Об этом проинформировало оборонное ведомство РФ.

«22 августа 2023 года по приглашению командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара в Ливию прибыла делегация Минобороны России», — сказано в сообщении Минобороны.

Отмечается, что российскую делегацию возглавляет замглавы российского оборонного ведомства генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров. Главной темой для обсуждения станет взаимодействие в сфере борьбы с международным терроризмом.

В июне 2023 года Россия полностью восстановила присутствие в Ливии после перерыва в девять лет. Новый российский посол в Триполи Айдар Аканий вручил верительные грамоты главе президентского совета страны Мухаммеду аль-Менфи.

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с призывом к расширению взаимодействия стран в сфере борьбы с терроризмом. По ее словам, противодействие террористической деятельности является одной из главных задач по обеспечению безопасности государства.