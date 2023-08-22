Захарова назвала одобрение главой МИД ФРГ атак Киева спонсорством терроризма Фото: REUTERS

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, в котором она оправдывает террористические атаки киевского режима. По мнению Захаровой, такие высказывания являются спонсорством терроризма.

«Это то, что на Западе называется «спонсорами терроризма», - заявила российский дипломат в беседе с «Известиями».

Как считает Захарова, страны, где чиновники допускают такие высказывания, в результате сами столкнуться с актами терроризма.

«Могу их успокоить: все вернется. И Западная Европа будет, к сожалению, истекать кровью от внутреннего терроризма. Потому что, если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома», - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова заявляла, что Россия решительно осуждает атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника на железнодорожный вокзал в Курске. По ее словам, киевский режим, целясь в объект гражданской инфраструктуры и в мирное население Курска, совершил атаку по «общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны».

Президент России Владимир Путин отмечал, что атаки украинских беспилотников по жилым домам в Москве имеют явные признаки террористической деятельности. Он подчеркивал, что Россия, в отличие от Украины, наносит высокоточные удары исключительно по военной инфраструктуре.