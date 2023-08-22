Полковник Макгрегор: российские войска дойдут до Львова, если США не захотят мира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российской армии под силу дойди до западных границ Украины, если Вашингтон и другие союзники Зеленского не начнут мирные переговоры.

“Мы потерпели неудачу во всем, чего хотели достичь на Украине. Что нам сейчас действительно нужно — это остановить боевые действия и прийти к соглашению, которое нам, наверное, не понравится”, — сказал военный в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Макгрегор добавил, что ситуация может в любой момент выйти из-под контроля, поэтому Вашингтону стоит пересмотреть свою позицию по текущему конфликту.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что командование ВСУ уже выводит последние резервы на передовую и киевский режим в скором времени может потерять Одессу, если не признает поражение.

Тем временем американское издание Washington Post сообщило, что на Западе уже начинают сомневаться в способности украинских войск достичь в ходе наступления поставленных целей.