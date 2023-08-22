Путин назвал условие для возвращения России к зерновой сделке Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 22 августа, назвал условие, при котором Россия вернется к участию в зерновой сделке. По словам главы государства, это произойдет только в том случае, если будут выполнены все обязательства перед российской стороной.

«Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной», - заявил российский лидер в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

Черноморская инициатива прекратила функционирование со вторника, 18 июля 2023 года.

Ранее Путин, комментируя выход Российской Федерации из зерновой сделки, заявлял, что Москва проявила себя крайне толерантно и сдержанно в этой инициативе. Особенно с учетом поведения НАТО и Украины, которые не собирались выполнять свои обязательства.