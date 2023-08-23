МИД ЮАР: участие Путина в саммите БРИКС в видеоформате очень эффективно

В ЮАР заявили, что Путин эффективно участвует в саммите БРИКС в видеоформате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активное участие президента России Владимира Путина в заседаниях саммита БРИКС по видеосвязи в высшей степени эффективно. Об этом заявил официальный представитель МИД ЮАР Нельсон Кгвете, слова которого приводит ТАСС.

Представитель МИД ЮАР заявил, что участие Путина в обсуждении вопросов повестки саммита БРИКС ценится всеми остальными лидерами стран "пятерки".

"Такое чувство, что лидер России присутствует в залах заседаний саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС. Сейчас они ведут очень эффективную и важную работу", — сказал Кгвете.

Напомним, саммит БРИКС стартовал в Йоханнесбурге во вторник, 22 августа. Российский президент Владимир Путин не полетел в ЮАР на саммит, вместо него делегацию РФ представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Накануне Путин выступил с обращением ко всем участникам форума БРИКС, полный текст заявлений президента РФ опубликовал сайт KP.RU.