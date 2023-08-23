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НовостиПолитика23 августа 2023 11:50

Рогов: в Запорожской области на двух направлениях идут тяжелые бои

По его словам, российские войска успешно пресекают атаки ВСУ
Сергей ЧИКОВ
Рогов: ВС России успешно сдерживают ВСУ в районе Работино

Рогов: ВС России успешно сдерживают ВСУ в районе Работино

Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области идут тяжелые бои, в которых российские войска пресекли несколько попыток ВСУ прорвать оборону ВС РФ на времевском и ореховском направлениях.

“Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины”, — отметил Рогов в интервью РИА Новости.

Также он отметил, что украинские войска не добились продвижения на данных направлениях, несмотря на обилие западной техники в наступающих подразделениях.

Ранее руководитель военно-технического центра “Царские волки” Дмитрий Рогозин также сообщал, что ВСУ активно пытаются прорваться в Работино на Запорожском направлении и заходят в него с флангов, однако несут огромные потери.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что командование ВСУ отправило на данное направление последние резервы, после уничтожения которых украинской армии фактически не останется.