Зеленский попросил истребители F-18, которые Хельсинки снимают с эксплуатации

Зеленский попросил у Финляндии самолеты F-18, которые Хельсинки снимают с эксплуатации Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил о желании получить американские истребители F-18, которые Хельсинки выводит из эксплуатации.

“Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны”, — ответил Зеленский на вопрос о готовности принять устаревшие финские истребители.

Напомним, ранее бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер предупредил, что передача Украине американских истребителей слишком опасна для украинских пилотов, поскольку их будет крайне сложно обучить управлению новым типом техники.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что союзники Зеленского просто "избавляются от хлама", отдавая Украине старые американские истребители и проводят за счет украинцев собственное перевооружение.