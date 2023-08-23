Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 августа 2023 12:23

Зеленский попросил истребители F-18, которые Хельсинки снимают с эксплуатации

Президент Украины заявил, что готов взять все, "что плывет и летает"
Сергей ЧИКОВ
Зеленский попросил у Финляндии самолеты F-18, которые Хельсинки снимают с эксплуатации

Зеленский попросил у Финляндии самолеты F-18, которые Хельсинки снимают с эксплуатации

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил о желании получить американские истребители F-18, которые Хельсинки выводит из эксплуатации.

“Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь? Мы будем благодарны”, — ответил Зеленский на вопрос о готовности принять устаревшие финские истребители.

Напомним, ранее бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер предупредил, что передача Украине американских истребителей слишком опасна для украинских пилотов, поскольку их будет крайне сложно обучить управлению новым типом техники.

В свою очередь советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что союзники Зеленского просто "избавляются от хлама", отдавая Украине старые американские истребители и проводят за счет украинцев собственное перевооружение.