WSJ: западная техника стала легкой мишенью для российских войск на Украине Фото: Александр КОЦ

Американское издание The Wall Street Journal заявило, что военная техника от западных союзников Киева не помогает ВСУ в текущем наступлении, поскольку российские войска с легкостью уничтожают ее.

“Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии”, — отмечают авторы статьи.

В публикации отмечается, что подразделения ВСУ с самого начала широкомасштабного наступления в июне испытывают большие трудности при перемещении под непрекращающимся огнем российских вертолетов, ПТУРов и артиллерии.

“Русские не отступят”, — резюмируют авторы статьи.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер также заявлял, что российские войска уничтожают технику и личный состав ВСУ еще до приезда к передовой.

В свою очередь солдаты ВСУ в интервью украинскому изданию "Страна.ua" свою военную технику называли “передвижными гробами” из-за того, что российские войска уничтожают ее еще до приезда на передовую.

Напомним, по данным Минобороны России, с начала широкомасштабного наступления украинские войска потеряли около пяти тысяч единиц военной техники и более 43 тысяч военнослужащих, однако так и не добились поставленных целей.