Трамп заявил, что готов с гордостью пойти под арест Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест за «борьбу за чистоту выборов».

"Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Трамп. За это я с гордостью пойду под арест", – написал политик в социальной сети Truth Social.

Ранее экс-президент США заявлял, что прокурор округа Фултон в штате Джорджия Фэни Уиллис боится его побега в Россию из-за предъявленных обвинений.

Трамп также говорил, что намерен добровольно сдаться властям после того, как ему предъявят обвинения по четырем уголовным делам. По мнению политика, его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. Он также обвинил нынешнего главу Белого дома Джо Байдена и его администрацию в превращении США в страну третьего мира.