Трамп заявил, что его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам

Трамп заявил, что его хотят посадить в тюрьму пожизненно по фиктивным обвинениям, Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация Байдена пытается посадить его в тюрьму пожизненно по фиктивным обвинениям, так как он опережает действующего президента в политической гонке.

«Они искренне верят, что им сойдет с рук попытка посадить пожизненно лидирующего оппонента, несмотря на то, что он не совершал преступлений», - сказано в заявлении политика, распространенном в четверг 17 августа.

Трамп также обвинил администрацию Байдена в том, что проводимая Вашингтоном политика превращает США «в страну третьего мира».

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено, в общей сложности, 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. Во всех случаях экс-глава государства настаивает на своей невиновности и считает, что всё это - попытки демократического истеблишмента не дать ему снова стать президентом.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа, о «вмешательстве в выборы», предложили провести 4 марта 2024 года. С таким предложением выступила прокурор штата Джорджия Фэни Уиллис.

Экс-президенту США грозит 136 лет тюрьмы. Что известно про арест Дональда Трампа и в чем его обвиняют, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем представитель команды бывшего президента Стивен Чанг заявил, что выдвинутые обвинения «не имеют ничего общего с Трампом, который не сделал абсолютно ничего плохого».