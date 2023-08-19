CNN: Трамп намерен добровольно сдаться в тюрьме штата Джорджия

Трамп заявил о намерении сдаться властям в тюрьме штата Джорджия. Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп намерен добровольно сдаться властям после предъявления ему обвинений в рамках четырех уголовных дел. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что политик намерен сделать это в конце будущей недели в тюрьме штата Джорджия

Ранее Трамп заявил, что его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам и обвинил Байдена и его администрацию в превращении США в страну третьего мира.

Напомним, бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлено, в общей сложности, 91 обвинение в рамках четырёх уголовных дел. Во всех случаях экс-глава государства настаивает на своей невиновности и считает, что всё это - попытки демократического истеблишмента не дать ему снова стать президентом.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа, о «вмешательстве в выборы», предложили провести 4 марта 2024 года. С таким предложением выступила прокурор штата Джорджия Фэни Уиллис.

Экс-президенту США грозит 136 лет тюрьмы. Что известно про арест Дональда Трампа и в чем его обвиняют, читайте здесь на KP.RU.