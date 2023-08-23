Балицкий: Путин подтвердил слова о том, что Россия еще ничего не начинала в СВО Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким поднял тему спецоперации и подтвердил, что Россия еще ничего не начинала. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы Запорожья.

Балицкий отметил, что разговор с главой государства внушил ему очень высокое доверие.

«Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: «Мы еще ничего не начинали». И осенью будет очень много интересного», — заявил врио губернатора, рассказывая о теме спецоперации.

Путин встретился с Балицким в Кремле для того, чтобы обсудить текущую обстановку и наметить планы на будущее. Глава государства положительно оценил работу команды врио главы Запорожья в регионе, а также отметил стабилизацию экономической и социальной ситуаций.

Ранее президент России отмечал, что цели специальной военной операции корректируются в зависимости от текущей ситуации, однако в целом они остаются прежними.