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НовостиПолитика23 августа 2023 15:56

Зеленский заявил, что командование ВСУ просит его усилить мобилизацию на Украине

Президент Украины добавил, что больше ничего не может сказать журналистам
Сергей ЧИКОВ
Зеленский заявил, что военные просят от него усилить мобилизацию

Зеленский заявил, что военные просят от него усилить мобилизацию

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженных сил Украины призвало его усилить мобилизацию в стране.

“Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать”, — отметил украинский лидер в ходе пресс-конференции 23 августа.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что украинские власти уже усилили мобилизацию из-за острой нехватки “пушечного мяса” и забирают всех подряд.

При этом издание The Telegraph еще до начала широкомасштабного наступления сообщало об острой нехватке личного состава в рядах ВСУ, из-за которой Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах армии.

Тем временем издание Washington Post заявило, что украинские войска увязли в текущем наступлении и несут значительные потери в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ.

С начала широкомасштабного наступления ВСУ потеряли уже более 43 тысяч военнослужащих, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись обещанных результатов.