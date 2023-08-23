Зеленский заявил, что командование ВСУ просит его усилить мобилизацию на Украине

Зеленский заявил, что военные просят от него усилить мобилизацию Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что командование Вооруженных сил Украины призвало его усилить мобилизацию в стране.

“Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать”, — отметил украинский лидер в ходе пресс-конференции 23 августа.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что украинские власти уже усилили мобилизацию из-за острой нехватки “пушечного мяса” и забирают всех подряд.

При этом издание The Telegraph еще до начала широкомасштабного наступления сообщало об острой нехватке личного состава в рядах ВСУ, из-за которой Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах армии.

Тем временем издание Washington Post заявило, что украинские войска увязли в текущем наступлении и несут значительные потери в ходе безуспешных попыток прорвать линию обороны ВС РФ.

С начала широкомасштабного наступления ВСУ потеряли уже более 43 тысяч военнослужащих, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись обещанных результатов.