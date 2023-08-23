Один человек погиб и трое пострадали при обстреле ВСУ шахты в Донецке. Фото: министерство угля и энергетики ДНР

Один горняк погиб, еще трое пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) шахты в Донецке. Об этом в среду, 23 августа, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

В ведомстве уточнили, что под удар попала шахта «Комсомолец Донбасса». По информации DONETSK.KP.RU, украинская армия выпустила ракету по предприятию в ДНР сразу после торжественного мероприятия накануне Дня шахтера.

«В результате четыре пострадавших горняка, один из них ранен очень тяжело, к сожалению, он скончался», - сказано в заявлении, размещенном в Telegram-канале министерства.

В ведомстве добавили, что условно шахта находится в тылу, в результате обстрела она получила повреждения, но будет восстановлена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что трое мирных жителей погибли в результате атаки беспилотника украинских войск территории санатория в селе Лавы.

Президент России Владимир Путин, комментируя удары ВСУ по жилым кварталам и гуманитарным объектам, подчеркивал, что в таких действиях украинских войск нет военного смысла.