Трое детей на велосипедах погибли в ДТП с грузовиком под Пятигорском

Грузовая «Газель» сбила троих детей на велосипедах рядом с Пятигорском, они скончались. Об этом в среду, 23 августа, сообщила Госавтоинспекция Ставрополья.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел вечером на 3 километре обхода Пятигорска, где водитель грузовика, не выдержав безопасную дистанцию, наехал на маленьких спортсменов, которые ехали на велосипедах.

«От полученных травм трое детей (11, 12 и 13 лет, жители Пятигорска) скончались», - сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В УГИБДД добавили, что дети были на тренировке вместе с тренером, которая по неизвестным причинам ехала впереди на автомобиле.

Как рассказал министр спорта Ставрополья Борис Семеняк STAV.KP.RU, дети ехали с краевых соревнований первенства по маунтинбайку.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об аварии, которая произошла на трассе в регионе. По его данным, в столкновении двух автомобилей в понедельник, 21 августа, погибли восемь человек, среди которых четверо детей.

Сайт KP.RU писал, что в Москве водитель каршерингового автомобиля сбил женщину с 5-летним ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По данным инспекции, в результате ДТП ребенку потребовалась госпитализация, его доставили в медицинское учреждение.