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НовостиПолитика23 августа 2023 17:41

Балицкий: в Запорожье на некоторых участках сгорело до 50 единиц техники ВСУ

Врио главы региона отметил, что украинские войска несут огромные потери на Запорожском направлении
Сергей ЧИКОВ
Балицкий: в Запорожье на некоторых участках сгорело до 50 единиц техники ВСУ

Балицкий: в Запорожье на некоторых участках сгорело до 50 единиц техники ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе отражения атаки украинских войск на Запорожском направлении ВС России уничтожили большое количество военной техники ВСУ.

“Техники наколотили. У нас на некоторых участках есть до 50 единиц "железа", которое стоит уже догоревшее”, — сказал врио главы региона в эфире телеканала "Россия 24".

Балицкий добавил, что параллельно с потерей военной техники украинские войска понесли и значительные потери в личном составе.

Напомним, ранее Балицкий сообщал, что за десять дней украинские войска на Запорожском направлении потеряли около полутора тысяч военнослужащих и огромное количество боевой техники.

Тем временем газета New York Times сообщила, что американские генералы посоветовали Зеленскому перестать “распылять” свои силы по всей линии соприкосновения и направить их на усиление группировки ВСУ в Запорожье.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что если командование ВСУ решит продолжать обещанное наступление, то от украинских войск попросту ничего не останется.