Губернатор Руденя взял на контроль ЧП с крушением самолета в Тверской области. Фото: кадр из видео

Глава Тверской области Игорь Руденя взял на личный контроль ситуацию с крушением самолета в Бологовском районе региона. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

В ведомстве подтвердили, что в среду, 23 августа, около села Куженкино потерпел крушение гражданский самолет.

«Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя», - сказано в заявлении властей.

Ранее МЧС проинформировало, что частный самолет разбился в Бологовском районе Тверской области. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, все они погибли.

Позже Росавиация сообщила, что в потерпевшем крушение самолете находился российский бизнесмен Евгений Пригожина.

На видео крушения самолета в Тверской области попали кадры полета судна и его резкого снижения. Он начинает падать буквально вертикально, за самолетом волочится дымовой след.