Росавиация создала комиссию по расследованию крушения самолета под Тверью. Фото: кадр из видео

Росавиация создала комиссию, которая приступила к расследованию крушения самолета в Тверской области.

«Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиационного происшествия с самолетом Embraer – 135 (ЕВМ-135BJ), происшедшего 23 августа в Тверской области», - сказано в сообщении ведомства.

В Росавиации уточнили, что разбившееся воздушное судно принадлежало компании «МНТ-Аэро», которая специализируется на бизнес-перевозках.

Комиссии предстоит собрать данные о подготовке экипажа и техническом состоянии самолета, а также информацию о метеорологической обстановке на маршруте полета, работе диспетчеров и наземного радиотехнического оборудования. Также члены комиссии займутся поиском «черных ящиков».

Ранее МЧС проинформировало, что частный самолет разбился в Бологовском районе Тверской области. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

По данным Росавиации, в списках пассажиров разбившегося самолета было имя Евгения Пригожина.