СК возбудил уголовное дело после крушения самолета в Тверской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после крушения самолета в Тверской области, в результате которого, предварительно, погибли 10 человек. Об этом в среду, 23 августа, проинформировал Следственный комитет.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», - говорится в сообщении ведомства.

На место инцидента выехали сотрудники СК, также назначены необходимые экспертизы.

Ранее МЧС проинформировало, что частный самолет разбился в Бологовском районе Тверской области. По предварительным данным, на борту бизнес-джета находилось 10 человек, в том числе три члена экипажа, все они погибли.

По данным Росавиации, в списках пассажиров разбившегося самолета было имя Евгения Пригожина. Позже информацию о гибели российского бизнесмена подтвердил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также он уточнил, что вместе с Пригожиным на самолете летел его коллега Дмитрий Уткин. Официального подтверждения смерти обоих пока нет.