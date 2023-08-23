Пункт об использовании нацвалют в расчетах войдет в декларацию саммита БРИКС Фото: REUTERS

Пункт об использовании национальных валют в расчетах будет содержаться в итоговой декларации саммита БРИКС. Об этом в среду, 23 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на шерпу Южно-Африканской Республики (ЮАР) Анила Суклала.

Дипломат напомнил, что ранее лидеры государств объединения активно обсуждали вопрос использования национальных валют.

«Так что будем ждать декларации, которая будет опубликована завтра. В ней будет содержаться заявление по вопросу использования нацвалют», - пояснил Суклал.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия и страны Африки будут переходить на расчеты в национальных валютах при заключении коммерческих сделок. Это необходимо, чтобы качественно и количественно нарастить взаимную торговлю и улучшить ее структуру, отмечал российский лидер.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая станет альтернативой доллару. Глава Минфина напомнил, что в настоящее время упор в торговых отношениях между государствами делается на расчеты в национальных валютах.