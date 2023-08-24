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НовостиВ мире23 августа 2023 22:10

Попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

Северная Корея анонсировала третью попытку запуска спутника в октябре 2023 года
Мария ПАВЛОВА
Северная Корея после второй неудачной попытки запуска спутника предпримет третью осенью 2023 года.

Северная Корея после второй неудачной попытки запуска спутника предпримет третью осенью 2023 года.

Фото: REUTERS

Попытка КНДР запустить ракету-носитель с разведывательным спутником в среду 23 августа потерпела неудачу. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Сообщается, что обломки ракеты упали в Тихий океан, в частности, в Желтое море.

В то же время в Северной Корее признали, что попытка запуска спутника оказалась неудачной. КНДР планирует провести третью попытку запуска спутника в октябре 2023 года. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, Северная Корея запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником. Это произошло в ночь на четверг 24 августа. В японской префектуре Окинава сработала система оповещения, жителей региона призвали укрыться от возможного падения обломков ракеты в убежищах или зданиях.

Ранее сообщалось, что в мае Северная Корея произвела первый запуск ракеты с военным разведывательным спутником. Однако из-за технических неполадок ракета утратила движущую силу и упала в Жёлтом море.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проследил за запуском крылатых ракет на борту военного корабля.