Попытка КНДР запустить разведывательный спутник потерпела неудачу

Северная Корея после второй неудачной попытки запуска спутника предпримет третью осенью 2023 года. Фото: REUTERS

Попытка КНДР запустить ракету-носитель с разведывательным спутником в среду 23 августа потерпела неудачу. Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Сообщается, что обломки ракеты упали в Тихий океан, в частности, в Желтое море.

В то же время в Северной Корее признали, что попытка запуска спутника оказалась неудачной. КНДР планирует провести третью попытку запуска спутника в октябре 2023 года. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, Северная Корея запустила ракету, предположительно, с разведывательным спутником. Это произошло в ночь на четверг 24 августа. В японской префектуре Окинава сработала система оповещения, жителей региона призвали укрыться от возможного падения обломков ракеты в убежищах или зданиях.

Ранее сообщалось, что в мае Северная Корея произвела первый запуск ракеты с военным разведывательным спутником. Однако из-за технических неполадок ракета утратила движущую силу и упала в Жёлтом море.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проследил за запуском крылатых ракет на борту военного корабля.