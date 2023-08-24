Минюст США обвинил россиянина Семенова в отмывании $1 млрд через криптовалюту

Россиянина обвинили в отмывании денег в США. Фото: REUTERS

Россиянин Роман Семенов попал под санкции американского минфина. Об этом сказано в заявлении финансового ведомства.

Сообщается, что Роман Семенов является сооснователем криптовалютного сервиса Tornado Cash, санкции против которого были введены США в 2022 году. В заявлении Минфина сказано, что этот сервис якобы связан с хакерской группировкой Lazarus Group, финансируемой КНДР.

Также сообщается, что Роман Семенов, как и другой сооснователь сервиса Роман Шторм, обвиняются в отмывании денег.

«Минюст США предъявил Семенову и Шторму обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения санкций», - цитирует ТАСС выдержку из документа.

Сообщается, что Шторм арестован ФБР в среду 23 августа. Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев арестован по аналогичному обвинению в Нидерландах в 2022 году.

По версии властей США, сервис «отмыл более 1 млрд долларов преступных доходов».

Ранее россиянина Стерлингова арестовали за отмывание биткоинов на 336 миллионов долларов в США.

Также сообщалось, что окружной суд в Нью-Йорке отправил под стражу супругов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган по обвинению в краже 120 тысяч биткоинов во время взлома биржи Bitfinex в 2016 году.

Тем временем Верховный суд России признал конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств.