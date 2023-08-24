Фрагмент бизнес-джета Пригожина найден в двух километрах от места крушения Фото: Кадр видео

Один из фрагментов разбившегося в Тверской области бизнес-джета, на котором летел предприниматель Евгений Пригожин, был найден на въезде в поселок Куженкино. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что обломок находится примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.

Правоохранительные органы оцепили место, где был найден фрагмент самолета, рядом с ним находится несколько машин спецслужб. Проезжающие мимо автомобили останавливают, а у водителей спрашивают цель поездки.

Напомним, частный бизнес-джет Embraer потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области в минувшую среду, 23 августа. МЧС России заявило, что на борту самолета находилось десять человек, в том числе три члена экипажа, все из которых погибли.

Позже Росавиация сообщила, что на борту разбившегося самолета находились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Ведомство также опубликовало имена всех пассажиров воздушного судна.