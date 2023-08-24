Хидэюки Бан: сброс в море воды с АЭС «Фукусима-1» обойдется очень дорого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сброс в океан воды с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» не является безопасным мероприятием, а долгосрочной перспективе может вызвать огромное количество рисков. Об этом предупредил представитель неправительственной организации «Гражданский центр ядерной информации» Хидэюки Бан.

Напомним, в четверг, 24 августа энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) объявила о начале сброса в океан первой партии очищенной воды с аварийной АЭС. Как сообщалось, в ходе первого этапа, который планируют закончить через 17 дней, собираются сбросить в океан 7,8 тысячи тонн воды.

Хидэюки Бан указал на проблемы с оценкой происходящего. По его словам, никто не задумался о влиянии этого решения на экологию через 30 лет. Оценку МАГАТЭ он назвал некорректной, уточнив, что безопасность сброса так и не была доказана.

«Оценка МАГАТЭ не затрагивает влияние сброса в долгосрочной перспективе. Одно дело - разовый сброс воды или оценка ТЕРСО при условии сброса 10 тысяч тонн в год. Но это будет продолжаться 30 лет», - приводит РИА Новости заявление эксперта.

Как писал сайт KP.RU, японцы готовятся 8 сентября 2023 года подать иск против своего государства с требованием остановить сброс в океан воды с аварийной электростанции. Истцы заявляют, что слив воды приведет к распространению вредных веществ, навредив жителям этого региона.