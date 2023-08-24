Пограничники посадили дрон ВСУ в Курской области Фото: Telegram-канале главы Курской области Романа Старовойта

В Курской области пограничники посадили беспилотник Вооруженных сил Украины при помощи антидронового ружья, сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Очередной трофей наших пограничников: им удалось антидроновым ружьем посадить разведывательный украинский коптер в Рыльском районе», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне российские средства противовоздушной обороны сбили на Белгородской областью беспилотник Вооруженных сил Украины.

В среду, 23 августа, российское Минобороны сообщило о попытках Киева атаковать тремя беспилотниками объекты в Москве. Средства ПВО обнаружили воздушные цели и уничтожили их.

Два беспилотника были уничтожены над территорией Химкинского и Можайского районов Московской области, третий дрон, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и попал в строящееся здание комплекса «Москва-Сити». Пострадавших в результате инцидента нет.