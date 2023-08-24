Магазин сгорел из-за ночного обстрела в Донецке Фото: "КП" Архив

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 24 августа, провели массированный обстрел Донецка, применяя кассетные боеприпасы. Об этом сообщает РИА Новости, уточняя, что в результате действий украинских войск в Киевском районе города сгорел магазин, а также были повреждены фасады жилых домов.

«Просыпаюсь где-то в полтретьего - тут такой пожар, такой грохот был… Вот у меня в комнате и стекла побитые в общежитии, попало в стену, в потолок, там две лунки возле окошка», - приводит издание заявление одного из очевидцев.

Напомним, днем ранее, 23 августа, погиб один горняк, а еще трое человек пострадали в результате обстрела украинскими шахты в Донецке. Об этом в среду, 23 августа, сообщило министерство угля и энергетики ДНР.

В тот же день украинские войска обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Как заявил позже губернатор российского региона Вячеслав Гладков, во время второй атаки беспилотника ВСУ погибли трое мирных жителей.